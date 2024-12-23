Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 71 Massanga), Diack, Boutobba, Rui Pedro (Dk. 77 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 59 Murat Uğur Eser), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Dk. 59 Bünyamin Balat), Yusuf Barası, Aimbetov (Dk. 90+3 Shehu), Ozan Demirbağ (Dk. 88 Yücel Gürol), Osman Kaynak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Arda Okan Kurtulan
Goller: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 61 Semih Güler, Dk. 70 Ozan Demirbağ, Dk. 75 Aimbetov (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 53 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam, Dk. 64 Fernandes, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Abdulsamet Burak, Dk. 76 Aimbetov, Dk. 90+9 Shehu (Adana Demirspor)
MERSİN
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