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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:26
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 71 Massanga), Diack, Boutobba, Rui Pedro (Dk. 77 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 59 Murat Uğur Eser), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Dk. 59 Bünyamin Balat), Yusuf Barası, Aimbetov (Dk. 90+3 Shehu), Ozan Demirbağ (Dk. 88 Yücel Gürol), Osman Kaynak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Arda Okan Kurtulan

        Goller: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 61 Semih Güler, Dk. 70 Ozan Demirbağ, Dk. 75 Aimbetov (Adana Demirspor)

        Kırmızı kart: Dk. 53 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam, Dk. 64 Fernandes, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Abdulsamet Burak, Dk. 76 Aimbetov, Dk. 90+9 Shehu (Adana Demirspor)

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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