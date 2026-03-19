Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 01:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddiaya göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katından tartışma sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Adrese giden ekipler, 2 çocuk annesi Suriyeli uyruklu Shaımas Abdi'nin (27) boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

        Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerince, Abdulmuti Abdi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

