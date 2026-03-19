Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



İddiaya göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katından tartışma sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Adrese giden ekipler, 2 çocuk annesi Suriyeli uyruklu Shaımas Abdi'nin (27) boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.



Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



Polis ekiplerince, Abdulmuti Abdi gözaltına alındı.

