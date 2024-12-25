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        Mersin'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:37
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        Mersin'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        MERSİN(AA- Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yalamık Mahallesi'nde M.A'nın park halindeki 33 NLB 52 plakalı otomobilinin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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