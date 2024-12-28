Mersin'de hafriyat kamyonu devrildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafriyat kamyonu kasasında yüklü kumu boşalttığı sırada devrildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafriyat kamyonu kasasında yüklü kumu boşalttığı sırada devrildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 4880 plakalı hafriyat kamyonu, kasasında yüklü kumu Atatürk Mahallesi'nde boş bir alana boşaltmaya başladı.
Kamyon, boşaltma sırasında devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası kamyonda hasar oluştu.
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