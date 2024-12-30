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        Mersin'de yolların kardan kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar, küreme çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:54
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        Mersin'de yolların kardan kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar, küreme çalışmasıyla kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı.

        Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.

        Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.

        Kurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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