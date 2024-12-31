Erdemli'de kardan kapanan yollar açıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, kar yağışının etkili olduğu bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle gerçekleştirdiği küreme çalışmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.
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