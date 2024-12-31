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        Erdemli'de kardan kapanan yollar açıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:59
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        Erdemli'de kardan kapanan yollar açıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.

        Belediyenin açıklamasına göre, kar yağışının etkili olduğu bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle gerçekleştirdiği küreme çalışmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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