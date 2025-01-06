Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, barakadaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, barakadaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Arpaçbahşiş Mahallesi'nde A.Ö'nün kaldığı barakada yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından barakaya giren ekipler, A.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Adresteki ilk incelemede yangının piknik tüpünün patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.
A.Ö'nün cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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