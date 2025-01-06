Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, barakadaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, barakadaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Arpaçbahşiş Mahallesi'nde A.Ö'nün kaldığı barakada yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından barakaya giren ekipler, A.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Adresteki ilk incelemede yangının piknik tüpünün patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.

        A.Ö'nün cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        'Libya Davası': Fransa'da Sarkozy yargılanıyor
        'Libya Davası': Fransa'da Sarkozy yargılanıyor
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85
        İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85
        Mersin'de ateşe verilen muhtarlık kapısı hasar gördü
        Mersin'de ateşe verilen muhtarlık kapısı hasar gördü
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu
        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu