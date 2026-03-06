MHP Gülnar İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.



Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda kent protokolü ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı.



Katılımcılar yemeğin ardından dua etti.



MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, programlarına katılanlara teşekkür etti.



Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy ve AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin de katıldı.



