        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:56
        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda kent protokolü ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

        Katılımcılar yemeğin ardından dua etti.

        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, programlarına katılanlara teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy ve AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

