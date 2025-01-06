Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Mersin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Aydıncık ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        İncelemelerde, bir zanlının ikametinin yanındaki biber serasında uyuşturucu yetiştirdiği saptandı.

        Aramalarda, 3 bin 344 makaron (filtreli sigara kağıdı), 24 kilogram tütün, 1 kilo 800 gram esrar, 16 kök Hint keneviri, 3 tüfek ve arama dedektörü ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü
        Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85
        İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85
        Mersin'de ateşe verilen muhtarlık kapısı hasar gördü
        Mersin'de ateşe verilen muhtarlık kapısı hasar gördü
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı