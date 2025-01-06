Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Mersin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Aydıncık ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İncelemelerde, bir zanlının ikametinin yanındaki biber serasında uyuşturucu yetiştirdiği saptandı.
Aramalarda, 3 bin 344 makaron (filtreli sigara kağıdı), 24 kilogram tütün, 1 kilo 800 gram esrar, 16 kök Hint keneviri, 3 tüfek ve arama dedektörü ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.