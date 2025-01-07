Mersin'de tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
MERSİN(AA- Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.P. (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Yaramış Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
K.P'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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