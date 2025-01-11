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        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Değerli bir 3 puan aldık. İyi oynamaya devam etmeliyiz, istikrarlı olmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:03
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        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Değerli bir 3 puan aldık. İyi oynamaya devam etmeliyiz, istikrarlı olmalıyız." dedi.

        Palut, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda aldıkları sonuçların kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

        Bugün kazanmaları gereken bir maça çıktıklarına değinen Palut, Hatayspor'un da ligde tutunma çabası içerisinde olduğunu kaydetti.

        Palut, zor ve çekişmeli bir maça çıktıklarını belirterek, şöyle devam eti:

        "Maçın başına baktığınız zaman son derece oyunu domine eden, kararlı bir şekilde topa sahip olan ve bunu pozisyonlara çeviren bir Rizespor takımı vardı. Duran toptan da olsa golü bulduk. Hatayspor kaybettiğimiz toplardan sonra doğru geçiş oyunlarıyla bizim birinci bölgemize geldi. Bunlardan bir tanesinde golü yaptı. Zaten maçın genelindeki eksikliğimiz, kaybettiğimiz topları çok kısa sürede kazanıp ikinci hücumu hemen arkasından yapamayışımızdı. Bu da Hatayspor'a geçiş imkanları sağladı."

        - "Bugün bizim için önemliydi"

        İkinci yarıda pozisyonlarla rakip kaleyi tehdit ettikleri dile getiren Palut, bu yarıda penaltıdan ikinci golü bulduklarını hatırlattı.

        Takım olarak 4 haftadır kazanamadıklarını dile getiren Palut, ikinci yarıda 2-1'den sonra takımında skoru koruma durumunu gördüğünü anlattı.

        Hatayspor'un puan almak için mücadele verdiğini kaydeden Palut, "Değerli bir 3 puan aldık. İyi oynamaya devam etmeliyiz, istikrarlı olmalıyız ama bunu bir şekilde de sonuçla desteklemeliyiz geri kalan periyotta. Bugün bizim için önemliydi. Çünkü üzerimizdeki kazanamama baskısı çok daha artacaktı." diye konuştu.

        Palut, oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak, Hatayspor'a kalan maçlarında başarı diledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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