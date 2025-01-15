Mersin'de aranan 87 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 87 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 87 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "cinsel istismar" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 87 firari hükümlü, operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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