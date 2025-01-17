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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:26
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Mersin’in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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