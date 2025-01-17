Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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