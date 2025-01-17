Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adreslerde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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