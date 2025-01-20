Mersin'de kas hastası çocuk için yardım platformu kuruldu

Platformun kurulmasına destek verenlere teşekkür eden Karahan, "Kampanya sürecinde ulaşılan yardımsever vatandaşlarımızın katkısı küçümsenmeyecek ölçüdedir. Kampanyanın başarılı sonuca ulaşması için yoğun çalışma içerisinde olacağız." dedi.

DMD hastası Soydan için başlatılan yardım kampanyasının ardından bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve derneklerin katılımıyla platform oluşturuldu.

Mersin'de kas erimesi olarak bilinen Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası 10 yaşındaki Deniz Ali Soydan'ın tedavi masraflarının karşılanması için yardım platformu kuruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.