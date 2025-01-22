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        Mersin'de bir kişi tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:04
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        Mersin'de bir kişi tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı.

        Yeni Ömerli Mahallesi Yarenlik Alanı'nda M.P, iddiaya göre, ödünç verdiği otomobilini kullanırken kesilen trafik cezasını ödemediği gerekçesiyle D.G. ile tartıştı.

        M.P, tartışmanın büyümesi üzerine D.G'yi tabancayla yaralayıp kaçtı.

        ​​​​​​​İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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