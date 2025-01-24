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        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:15
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        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

        Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye, Bahçe ve Yeni mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

        İlçenin farklı noktalarındaki çalışmalar kapsamında, bozuk ve aşınmış kaldırım taşları sökülerek yenileri döşendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve mahallelerin modern görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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