Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve mahallelerin modern görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye, Bahçe ve Yeni mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

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