Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye, Bahçe ve Yeni mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.
İlçenin farklı noktalarındaki çalışmalar kapsamında, bozuk ve aşınmış kaldırım taşları sökülerek yenileri döşendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve mahallelerin modern görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.
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