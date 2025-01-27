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        Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:53
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        Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Turgut, törendeki konuşmasında, Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirterek, "Atatürk'ün kurup bize emanet ettiği Cumhuriyet'i koruyup kollamak ve ilelebet yaşatmak en önemli görevimizdir." dedi.

        Şiir okunan programda halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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