Mersin'de 112 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 112 firari hükümlü yakalandı.
Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 112 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 20-27 Ocak'ta firari hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 112 hükümlü yakalandı, 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.