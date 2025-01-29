Mersin'de kalp krizi sonucu ölen ahşap sanatçısı Demirtaş'ın cenazesi defnedildi

Törene, ahşap oyma sanatçısının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Ali Boltaç ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

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