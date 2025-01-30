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        Mersin'de sahte dolar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:10
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        Mersin'de sahte dolar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, taşıdığı sahte doları piyasaya sürmeye çalışan zanlının kimliği belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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