Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adreste 34 bin 60 makaron, 130 kilogram kaçak tütün, 8 makaron doldurma makinesi ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 34 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.