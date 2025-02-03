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        Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan, memleketi Mersin'de toprağa verildi

        Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:08
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        Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan, memleketi Mersin'de toprağa verildi
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        Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi.

        Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden Çalışkan için Mersin Kültür Merkezi'ndeki Opera Sahnesi'nde tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Çalışkan'ın başta sanat camiası olmak üzere devletin ve milletin takdirini kazanan bir isim olduğunu söyledi.

        Çalışkan'ın yaklaşık bir asırlık ömründe çok önemli çalışmalara imza attığını anlatan Pehlivan, "Pek çok dalda uzmanlaştığını ve buralarda eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. Gençlerimize örnek bir yaşam serüveni ortaya koyduğunu anlıyoruz. Saymakla bitmeyen birçok mesleğe mensup olmuş, mensubu olmakla kalmayıp o mesleklerin en iyisi olmaya çalışmış." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de usta sanatçının kent için büyük bir değer olduğunu belirterek, Çalışkan ile olan anılarını paylaştı.

        - "Şu anda öğrencilerinin öğrencileri üniversitelerde ders veriyorlar"

        Raci Çalışkan da babasının memleketinde toprağa verilme isteğinin gerçekleşmesinde desteği olanlara teşekkür etti.

        Babasının "okul" gibi bir insan olduğunu dile getiren Çalışkan, şöyle konuştu:

        "Bir akademinin 1 yılda yetiştirdiği sayıdan daha fazla öğrenciyi ömrü boyunca yetiştirdi. Şu anda öğrencilerinin öğrencileri üniversitelerde ders veriyorlar. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı çünkü sanat zincir halinde ilerliyor. Sanatın en büyük özelliği durdurulamaz olması. Babam da bu durdurulamazlığa yıllar içinde katkı sağladı ama bence en büyük katkılarından biri yetiştirdikleri."

        Çalışkan'a sanat çalışmalarına destek olan fotoğrafçı, yazar, tıp doktoru ve araştırmacı Dr. Haluk Uygur da 25 yıldır omuz omuza verdiği arkadaşıyla güzel günler geçirdiğini belirterek, Çalışkan'ın hayatındaki önemli anlardan kesitler paylaştı.

        Konuşmaların ardından Çalışkan için dua edildi.

        Programa, Çalışkan'ın eşi Güngör, çocukları Adnan ve Dilek, yakınları ve öğrencileri ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile çeşitli sivil toplum kuruluşu ve derneklerin yöneticileri de katıldı.

        Omuzlarda taşınan usta sanatçının naaşı, cenaze aracıyla götürüldüğü Tarsus ilçesi Göçük Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

        1 Şubat'ta hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi, dün İstanbul'daki Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Mersin'e gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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