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        Mersin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:15
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        Mersin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kültür Mahallesi 4314 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Ayhan Demirden'in (76) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Demirden'in cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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