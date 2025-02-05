Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İlk astronot Gezeravcı, Türkiye'nin uzay misyonu hedefini Mersinli öğrencilere anlattı:

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ayın yüzeyine herhangi bir insan ya da objeyi indirmeyi başaran 7. ülke olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk astronot Gezeravcı, Türkiye'nin uzay misyonu hedefini Mersinli öğrencilere anlattı:
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ayın yüzeyine herhangi bir insan ya da objeyi indirmeyi başaran 7. ülke olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesindeki Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda öğrencilerle bir araya geldi.

        Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, gençlerin uzay çalışmalarına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

        Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülke olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde gerçekleştirmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu, bir Türk'ün uzaya giderek 22 gün macera yaşaması için icra etmedi. Türkiye Cumhuriyeti, bu görevi geleceğin teminatı olarak gördüğü genç nesillerinin, öğrenci kardeşlerimizin her daim yalpalanan öz güvenini ayağa kaldıracak, gelecekte yürümek istedikleri yollarda ilham alacakları bir görevi onların huzurlarına arz ederek, bünyelerindeki potansiyeli kimsenin yalpalamasına izin vermeyecek şekilde ilham kaynağı olması için yaptı." diye konuştu.

        Türkiye'nin uzay alanında gelişmeye başladığına dikkati çeken Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti olarak 2026-2028 yılları aralığında kendi yetki sistemimizle ve ürettiğimiz bilimsel modülü taşıyan bir roketle, ay yüzeyinde bir noktaya erişmeyi planlıyoruz. İki kademeli bir plan bu. İlk kademede, kendi etrafında ve dünyanın etrafında dolaşımına devam eden ayda spesifik bir noktaya dünyanın atmosferinden sağlıklı bir hesaplamayla çıkmış olan roketi, ay yüzeyine sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Bu ilk görevden çıkarmış olduğumuz tecrübeyle hemen ardından ikinci görevi bilimsel modeli taşıyan bir roketle ay yüzeyine yumuşak iniş yaptırmayı planlıyoruz. Amacımız orada bilimsel araştırmalara başlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, teknolojinin, sanayinin başka alanlarında olduğu gibi ayda da hakkı olanı almak. Ay yüzeyine herhangi bir insan ya da objeyi indirmeyi başarabilmiş dünyada sadece 6 ülke var. Türkiye Cumhuriyeti olarak 7. ülke olma noktasında hedef koyduk."

        Programa, Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı ile yakınları da katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Hatayspor'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım:
        Hatayspor'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım:
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Tarsus'ta menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir ele geçirildi
        Tarsus'ta menşei belli olmayan 1500 kilogram peynir ele geçirildi
        Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada
        Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada
        Silifke'nin karadutları Dubai'ye ihraç ediliyor
        Silifke'nin karadutları Dubai'ye ihraç ediliyor
        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kaza araç kamerasın...
        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kaza araç kamerasın...