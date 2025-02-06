Mersin'de karla kaplanan yollarda temizlik çalışması yapıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışma gerçekleştirildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışma gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ilçenin yüksek kesimindeki bazı yollar karla kaplandı.
Ekipler, yağışın etkili olduğu Arslanköy, Kızılkaya, Gözne, Ayvagediği, Alanyalı, Hangediği, Sadiye, Değnek ve Tırtar mahallelerinde çalışma başlattı.
İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama yapan ekipler, kapanan yolları açtı.
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