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        Mersin'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:55 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:02
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        Mersin'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        O.Z.G. (24) yönetimindeki 33 R 5152 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 01 PY 918 plakalı kamyon D-750 kara yolunda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsü O.Z.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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