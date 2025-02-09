Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Erdemli'de kursiyelerin çalışmaları sergide buluşturuldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yağlı boya resim ile rölyef sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdemli'de kursiyelerin çalışmaları sergide buluşturuldu
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yağlı boya resim ile rölyef sergisi açıldı.

        Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, bir alışveriş merkezinde açılan sergide, belediyenin kurslarında eğitim gören kişilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.

        Sergiyi gezen Belediye Başkanı Mustafa Kara, sohbet ettiği kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.

        Yağlı boya resim ile rölyef sergisi, 3 gün ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Mersin Mustangs, bu sezon "şanzıslığını" kırmak istiyor
        Mersin Mustangs, bu sezon "şanzıslığını" kırmak istiyor
        Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret
        Mersin'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de kontrolden çıkan otomobil fırına girdi
        Mersin'de kontrolden çıkan otomobil fırına girdi
        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı