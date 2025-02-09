Erdemli'de kursiyelerin çalışmaları sergide buluşturuldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağlı boya resim ile rölyef sergisi açıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağlı boya resim ile rölyef sergisi açıldı.
Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, bir alışveriş merkezinde açılan sergide, belediyenin kurslarında eğitim gören kişilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.
Sergiyi gezen Belediye Başkanı Mustafa Kara, sohbet ettiği kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.
Yağlı boya resim ile rölyef sergisi, 3 gün ziyarete açık olacak.
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