Mersin'de "Dünya Bakliyat Günü" etkinlikle kutlandı

Mersin Ticaret Borsası tarafından Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, bakliyat kullanılarak hazırlanan yiyecekler sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, etkinlikteki konuşmasında, bakliyat sektörünün Mersin için önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler olarak bakliyat sektörüne katkı sunmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. İmar planları yapıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde tesislerin olduğu bölgelerde yeni yol ağlarıyla ulaşımı kolaylaştıracağız. Yeni tesisler kurmanızın da yolunu açacağız."

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de bakliyatın faydaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sektöre katkı sunan kişilere plaket verildi.