Mersin'de 28 bin 500 makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi

Adreste sahte bandrollü 28 bin 500 makaron ile 125 kilogram tütün bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Mersin'de 28 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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