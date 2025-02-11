Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 28 bin 500 makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi

        Mersin'de 28 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 28 bin 500 makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi
        ABONE OL

        Mersin'de 28 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreste sahte bandrollü 28 bin 500 makaron ile 125 kilogram tütün bulundu.

        Ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

        Benzer Haberler

        Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu...
        Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu...
        Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı
        Mersin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Mersin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada
        Mersin'de sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi
        Mersin'de sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi
        Mersin'de "Dünya Bakliyat Günü" etkinlikle kutlandı
        Mersin'de "Dünya Bakliyat Günü" etkinlikle kutlandı