Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırısı güvenlik kamerasında
Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İsmi öğrenilemeyen kadın, Fuat Morel Mahallesi'nde yürüdüğü sırasında 2 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan kadın, bir siteninin girişindeki bariyere çarpıp düştü.
Kadının düşmesinin ardından köpekler bölgeden uzaklaştı.
Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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