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        Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırısı güvenlik kamerasında

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:25
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        Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırısı güvenlik kamerasında
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İsmi öğrenilemeyen kadın, Fuat Morel Mahallesi'nde yürüdüğü sırasında 2 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan kadın, bir siteninin girişindeki bariyere çarpıp düştü.

        Kadının düşmesinin ardından köpekler bölgeden uzaklaştı.

        Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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