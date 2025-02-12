Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. tutuklandı, F.U. adli kontrol tedbiri olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Durdurulan araçta ve zanlıların adreslerindeki aramalarda 4 bin 256 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler F.U, C.Ç, Ş.K ve S.A'nın içinde olduğu aracı takibe aldı.

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