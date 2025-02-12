Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. İdman, 1 saat 45 dakika sürdü.

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