Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. İdman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.
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