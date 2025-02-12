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        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:33
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        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. İdman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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