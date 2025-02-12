Yeni Mersin İdmanyurdu 16 ismi renklerine bağladı

TFF 2'nci Lig kırmızı grupta mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle transfer yasağı alan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Ergün Penbe ve bazı futbolcular takımdan ayrılmıştı.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu, ara transfer döneminde 16 futbolcu transfer etti.

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