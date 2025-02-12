Mersin'de bahçeden portakal çalan zanlı tutuklandı
Mersin'de narenciye bahçesinden 500 kilogram portakal çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Mersin'de narenciye bahçesinden 500 kilogram portakal çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesindeki bahçeden portakal hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bahçeye giden jandarma ekipleri, ağaçlardan topladığı portakalları otomobiline koyan zanlıyı suçüstü yakalandı.
Araçta ele geçirilen 500 kilogram portakal bahçe sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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