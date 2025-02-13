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        Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı

        Mersin Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikte yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:44
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        Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı
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        Mersin Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikte yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, çiftçi Mustafa Yılmaz'ın Göksu Mahallesi'ndeki serasında hasat etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Vekili İsa Uğur ve Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş'ın da katıldığı etkinlikte olgunlaşan erikler özenle toplandı.

        "Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan ürünler, kaselere yerleştirildi.

        Kaselere 9'ar konulan erikler, kilogramı 8 bin liradan satışa sunuldu.

        Uğur, etkinlikteki konuşmasında hasadın verimli geçmesini dileyerek, "Erikte ülkemizin en erken hasatlarından birini gerçekleştirdik." dedi.

        Çiftçi Yılmaz da ilk eriklere yoğun talep olduğunu belirterek, "Bölgede 40'a yakın sera var ancak talebe yetişilmiyor. İlk hasatta eriğin kilogramını 8 bin liradan sattık. Topladığımız 24 kilogram eriği iç piyasaya gönderdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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