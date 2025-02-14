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        Mersin'de evde maymun ve 3 sincap bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:57
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        Mersin'de evde maymun ve 3 sincap bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.

        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Eski Ömerli Mahallesi'ndeki B.Y.U'ya (27) ait ikamette beslenmesi ve ticareti yasaklı hayvanların satıldığı ihbarını aldı.

        Adrese giden ekipler, evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap buldu.

        El konulan hayvanlar Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

        Hayvanların, Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

        B.Y.U. hakkında da adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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