Mersin'de evde maymun ve 3 sincap bulundu

B.Y.U. hakkında da adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Eski Ömerli Mahallesi'ndeki B.Y.U'ya (27) ait ikamette beslenmesi ve ticareti yasaklı hayvanların satıldığı ihbarını aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.

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