Mersin'de ev yangınında hasar oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Kavaklı Mahallesi'nde müstakil evin 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.
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