Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Bahçe Mahallesi'nde A.E'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.