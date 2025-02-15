Bozyazı'da "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara Akademisyen Yazar Prof. Dr. Halit Ertuğrul tarafından "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" verildi.
Konferansın ardından Ertuğrul, kitaplarını imzaladı.
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