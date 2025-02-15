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        Bozyazı'da "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:20
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        Bozyazı'da "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" düzenlendi.

        Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara Akademisyen Yazar Prof. Dr. Halit Ertuğrul tarafından "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" verildi.

        Konferansın ardından Ertuğrul, kitaplarını imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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