Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Ligde çıktığı 22 maçta topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde de 42 gol gördü.

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