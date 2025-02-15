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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:43
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Ligde çıktığı 22 maçta topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde de 42 gol gördü.

        Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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