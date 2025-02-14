Mersin'de anaokulu öğrencilerine "kar" sürprizi

Öğrenciler, kendilerine sürpriz yapan yetkililere teşekkür etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla ilçe merkezinde öğrenciler için sürpriz hazırlandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.

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