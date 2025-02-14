Mersin'de anaokulu öğrencilerine "kar" sürprizi
Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla ilçe merkezinde öğrenciler için sürpriz hazırlandı.
Belediye ekipleri yüksek kesimlerden topladıkları karları 2 kamyona yükleyerek Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesine döktü.
Karı görünce büyük şaşkınlık yaşayan minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Öğrenciler, kendilerine sürpriz yapan yetkililere teşekkür etti.
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