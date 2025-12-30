Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Keçisinin kurtulmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan Tolu, ekiplere teşekkür etti.

Görevli, daha sonra ipe bağladığı keçiyle denizde bekleyen su altı arama kurtarma botuna sarktı.

İhbar üzerine bölgeye dağ ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.