Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, işletmedeki 6 bin 800 civciv telef oldu.

Karadirlik Mahallesi'nde, Ü.S'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.

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