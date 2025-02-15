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        Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:02
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        Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.

        Karadirlik Mahallesi'nde, Ü.S'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, işletmedeki 6 bin 800 civciv telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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