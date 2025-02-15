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        Mersin'de STK'ler ve vatandaşlar ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi

        Mersin'deki sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:39
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        Mersin'de STK'ler ve vatandaşlar ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi
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        Mersin'deki sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

        Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Mehmet Şahin, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

        Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Şahin, İsrail'in insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını kaydetti.

        ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden geldiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

        "ABD Başkanı Donald Trump Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor. Tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan, ABD yetkisi altına almaktan söz ederken kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor."

        Şahin, Filistinliler için kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılıp, başka ülkelere gönderilme planlarının yapıldığını hatırlatarak "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

        Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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