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        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:37
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        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

        Dar alan çalışmasının yapıldığı idman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Hatayspor'da Lamine Diack ve Kerim Alıcı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

        Hatayspor ile Alanyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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