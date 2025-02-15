Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.
Dar alan çalışmasının yapıldığı idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Hatayspor'da Lamine Diack ve Kerim Alıcı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.
Hatayspor ile Alanyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.