Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.