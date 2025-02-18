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        Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesisleri denetlendi

        Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerde 3 işletmeye 279 bin 946 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:17
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        Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesisleri denetlendi
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        Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerde 3 işletmeye 279 bin 946 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri kent genelindeki 101 konaklama tesisi ve 230 araç kiralama firmasını denetledi.

        Kontrollerde, 2 konaklama tesisine "anlık veri göndermeme", 1 araç kiralama firmasına da "gerçeğe aykırı kayıt tutma" suçundan toplamda 279 bin 946 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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