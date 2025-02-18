Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesisleri denetlendi

Kontrollerde, 2 konaklama tesisine "anlık veri göndermeme", 1 araç kiralama firmasına da "gerçeğe aykırı kayıt tutma" suçundan toplamda 279 bin 946 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri kent genelindeki 101 konaklama tesisi ve 230 araç kiralama firmasını denetledi.

Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerde 3 işletmeye 279 bin 946 lira ceza uygulandı.

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