        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik ve çöp toplama faaliyetleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:12
        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik ve çöp toplama faaliyetleri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerdeki cadde, sokak ve meydanlarda süpürme ve yıkama çalışması yapıyor.

        Çöp kovalarını yıkayarak dezenfekte eden ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara yeni konteynerler yerleştiriyor.

        Ekipler, günde yaklaşık 400 tonluk çöpü bertaraf tesisine taşıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

