Bozyazı'da Açık Kapı Projesi tanıtıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde velilere İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Açık Kapı Projesi tanıtıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde velilere İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Açık Kapı Projesi tanıtıldı.
Bozyazı Anadolu Lisesi ve Bozyazı Ortaokulu’nda yapılan tanıtım toplantılarında, projenin amacı, faydaları ve detayları hakkında bilgiler verildi.
Tanıtıma katılan velilere "www.acikkapi.gov.tr" internet adresi ve "Açık Kapı Mobil Uygulaması" da gösterildi.
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