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        Bozyazı'da Açık Kapı Projesi tanıtıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde velilere İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Açık Kapı Projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:31
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        Bozyazı'da Açık Kapı Projesi tanıtıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde velilere İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Açık Kapı Projesi tanıtıldı.

        Bozyazı Anadolu Lisesi ve Bozyazı Ortaokulu’nda yapılan tanıtım toplantılarında, projenin amacı, faydaları ve detayları hakkında bilgiler verildi.

        Tanıtıma katılan velilere "www.acikkapi.gov.tr" internet adresi ve "Açık Kapı Mobil Uygulaması" da gösterildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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