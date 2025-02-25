Mersin'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'de park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziler Mahallesi'nde park halindeki plakası öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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