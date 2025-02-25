Mersin'de anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı
Mersin'in Mut ilçesinde anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı.
Mut Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu'nda "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte öğrencilere Yörük hayatı, kültürü ve kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.
Okul müdürü Arzu Gürdal, yaptığı açıklamada, "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliğin verimli geçtiğini kaydetti.
Etkinliğe Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, şube müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
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